Un coro di voci solidali anche a centrosinistra, nei confronti del candidato sindaco Alessandro Portesani, la cui sede elettorale è stata vandalizzata nella notte tra venerdì e sabato. A partire da quella del candidato per il centrosinistra, Andrea Virgilio.

“La sede elettorale del candidato sindaco Alessandro Portesani presa a sassate – ha spiegato Virgilio – non è solo un atto vandalico. È un gesto che va contro la visione di città che vogliamo: oggi, e a prescindere dalla campagna elettorale. È uno sfregio alla buona politica, al senso civico che non deve mai lasciare spazio alla violenza, al rispetto assoluto e doveroso anche verso l’avversario, di qualunque orientamento sia rappresentante ed espressione.

Le sassate sono un gesto che non appartiene e non apparterrà mai alla Cremona che difendo e che crede nel rispetto della legalità e nell’educazione, come pilastri imprescindibili e non negoziabili per qualsiasi comunità che meriti rispetto. Auspico che si possa fare presto chiarezza su questo momento non edificante per la politica cremonese”.

“Il danneggiamento della vetrata della sede elettorale di Portesani è un atto deprecabile” aggiunge Luciano Pizzetti, capofila della lista Cremona Sei tu. “La condanna è ferma e risoluta. La solidarietà convinta. Occorrerà capire chi sono gli autori. Per fortuna di tutti noi e contrariamente da quanto affermato dal candidato della destra, le telecamere ci sono e funzionano.

La Polizia le sta vagliando e spero che conosceremo presto l’identità dell’autore del gesto. Un balordo? Un avversario politico dí centrosinistra? Un insoddisfatto di destra? Un odiatore della politica? Uno connesso ad altro? Le indagini saranno importanti al pari della condanna. Molto più delle strumentalizzazioni che vedo ampiamente dispensate condite con facezie sulla Cremona illiberale”.

Solidarietà anche da Diego Rufo, segretario del Psi di Cremona. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà al candidato del Centrodestra, Alessandro Portesani” evideniza. “Tali manifestazioni di violenza, colpiscono tutto l’arco politico e vanno esplicitamente condannate a prescindere da chi ne sia la vittima”.

Per Rufo, “la politica deve essere compatta di fronte a questi atti scellerati che tentano di intimorire le persone impegnate politicamente per la città anche nella loro diversità di idee e di pensiero. Come disse il Presidente Sandro Pertini in un discorso rivolto ai giovani “io combatto la tua idea che è contraria alla mia. Ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente”.

Anche il Partito Democratico ha voluto portare la propria solidarietà “al candidato sindaco Alessandro Portesani a tutti i suoi sostenitori per quanto accaduto la scorsa notte” ha scritto in una nota il segretario Roberto Galletti. “Tante cose ci dividono ma ci unisce il metodo con il quale facciamo politica, che è quello secondo i principi della nostra costituzione repubblicana antifascista. Oramai non si possono considerare casi isolati gli attacchi ai presidi democratici delle nostre comunità e questo ci deve rafforzare nella convinzione che solo la tolleranza e la solidarietà sono le parole d’ordine per far politica”.

“Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutte le forze politiche che sostengono il candidato Sindaco Portesani e alla persona del candidato per l’assurdo e incomprensibile sfregio alla sede del comitato elettorale” sostengono i gruppi Sinistra per Cremona Energia Civile, Alleanza Verdi e Sinistra Cremona e Partito Socialista Italiano.

“L’atto vandalico, qualunque ne sia la natura, offende non solo il nostro avversario politico, ma l’intera comunità cremonese e tutte le forze politiche e i candidati che stanno impegnandosi democraticamente per il bene della città. Ferma è la nostra condanna del gesto e sincera la nostra solidarietà con la coalizione del candidato Portesani”.

“Non ci sono giustificazioni per quanto accaduto ieri sera presso la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Portesani” evidenziano dalla lista Fare Nuova Cremona Attiva. “Riteniamo questi gesti antidemocratici e violenti. Questo deprecabile gesto è per noi l’occasione per ribadire l’importanza di una politica autentica, pulita e corretta, che riesca a vedere anche l’avversario politico come persona non da distruggere ma rispettare in un confronto aperto, intenso ma rispettoso.

Per questo ci sentiamo di condannare fermamente l’accaduto, esprimendo massima solidarietà al candidato sindaco Portesani ed auspicando che si possa fare piena chiarezza sull’accaduto in tempi rapidi”.

