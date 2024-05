Incidente, poco dopo le 18, in autostrada A21, nel tratto Cremona -Castelvetro in direzione Piacenza. Per cause in corso di accertamento, un camper su cui viaggiavano quattro tedeschi, due donne e due uomini di età compresa tra i 28 e i 37 anni, si è ribaltato. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo i quattro occupanti, che sono stati miracolati. Tutti hanno riportato ferite lievi. Sul tratto di autostrada interessato dall’incidente si sono create lunghe code.

S.P.

© Riproduzione riservata