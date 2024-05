Cecilia Strada a Cremona, domenica pomeriggio, per la campagna elettorale delle Europee, dove è capolista nel Nord Ovest per il Pd. “Un partito che ringrazio, perchè mi ha accolto anche se non sempre mi sono trovata in completo accordo”, ha detto parlando a una nutrita folla di simpatizzanti dal gazebo dei giardini Pubblici. Ad accoglierla, tra gli altri, Maura Ruggeri, Luca Burgazzi, Stefania Bonaldi, Stella Bellini, Vittoria Loffi che insieme a Eleonora Sessa, anch’essa presente, è una delle giovani nuove entrate nella lista Dem per le amministrative.

Figlia del fondatore di Emergency, Gino, Cecilia Strada ha parlato delle priorità su cui l’Europa dovrà lavorare, dalla necessaria lotta ai cambiamenti climatici (“gli allevamenti intensivi non potranno più esistere”) alla pace, al lavoro citando anche il progetto di legge Schlein sulla sanità, che chiede di alzare la percentuale di pil da destinare alla sanità, avvicinandola a quella dei più avanzati paesi europei. E naturalmente ha trattato il tema delle diseguaglianze e dei salvataggi in mare.

Strada ha poi lasciato ampio spazio agli interventi di tre rappresentanti delle associazioni e della cooperazione sociale: Giusy Biaggi, già presidente della coop. Nazareth e presidente nazionale del Consorzio CGM; Maria Teresa Perin della segreteria Cgil e Pierluigi Rizzi, presidente del circolo VedoVerde di Legambiente. Le loro istanze finiscono nello “zaino” che Strada intende portare all’attenzione delle politiche europee, in caso di elezione. Grande attenzione anche ai giovani che “non sono il futuro, ma il presente”.

© Riproduzione riservata