Secondo giorno di Cremona Contemporanea – Art Week, rassegna che spazia a 360° in 27 luoghi della città, invitando a scoprire forme espressive inconsuete e spazi inediti oltre a luoghi istituzionali che diventano palcoscenico. Come la performance di questo pomeriggio nel salone dei Quadri di palazzo Comunale di Roberto Fassone, 38enne toscano che “esplora temi complessi attraverso una varietà di medium, utilizzando la confusione come fosse una struttura creativa, stimolando lo spettatore a riflettere sulla realtà e le sue interpretazioni”. La sua esibizione, seduto al posto occupato dal sindaco nelle sedute di Consiglio Comunale, si chiama “Profezie” e partendo dai tarocchi, sollecita la partecipazione del pubblico affinché l’azione possa proseguire. Presso Timpetill, Fassone espone libri editi della casa editrice dell’artista, Roi De Coupe, insieme a una pubblicazione prodotta appositamente per Cremona Art Week, mentre nella vetrina del negozio accanto (The Wall), sempre in dialogo con il contesto che lo ospita, mette in mostra una nuova produzione legata a un immaginario che riprende il tema della guerra, mescolandosi con quello dell’intelligenza artificiale.

A poca distanza da palazzo comunale, nella residenza Torriani, i residui delle lavorazione industriale diventano arte con il Progetto “Fare brillare la polvere”, a sua volta incluso nel “Progetto Ludovico” ideato da Lorenzo Perini Natali. Per Art Week sono state esposte a Cremona sono esposte oltre a un video le opere di Stefano Comensoli e Nicolò Colciago. Le loro opere si concentrano “sull’esplorazione, la segnalazione e la riappropriazione di tracce e frammenti, attraverso cui rivisitano il passato: utilizzando materiali industriali e oggetti quotidiani, creano opere e installazioni con molteplici strati di significato. La loro ricerca si basa sulla reinterpretazione di scarti di produzione e tracce storiche, manifestando un’impronta poetica e visiva unica”.

Cremona Art Week continua per tutta la settimana fino al 26 maggio.

Il programma completo degli eventi e le location su https://www.cremona-artweek.com/

