Con i playoff alle porte e un sogno da continuare a vivere, a Grontardo è nato il Club Grigiorosso intitolato al compianto Emiliano Magni, alla presenza di mister Giovanni Stroppa e dei suoi scudieri Leonardo Sernicola e Luca Zanimacchia. Non solo, oltre alla Cremonese di oggi era presente una folta delegazione di quella di ieri, con bandiere grigiorosse che hanno risposto presente alla chiamata di un club pronto ad impegnarsi per sostenere i suoi beniamini e fare del bene con iniziative solidali.

A Grontardo c’è stato molto più di un semplice taglio del nastro. La mattinata di domenica è iniziata con una messa in suffragio ai tanti, troppi compaesani che come il giovane “Emi” – morto il 22 febbraio scorso, in un incidente stradale, all’età di 32 anni – hanno salutato anzitempo questa terra. Toccante la messa che ha voluto ricordare anche l’amata nonna di Magni, spentasi a breve distanza temporale dal nipote, ma anche diversi concittadini scomparsi negli ultimi anni.

Dalla chiesa all’oratorio, il tendone allestito per il grande evento ha accolto diverse “vecchie glorie” grigiorosse intervistate dai giornalisti di Cremona1 Mauro Taino e Roberto Moscarella, anime della trasmissione Diretta Grigiorossa, sempre seguitissima dai tifosi della Cremo. A loro l’onore di far rivivere al pubblico il passato del club di via Persico attraverso i racconti di Stefano Lucchini, Felice Garzilli, Ivan Rizzardi, Luigi Gualco, Matjaz Florjancic, Mario Montorfano, Giovanni Dall’Igna e Loris Boni.

A seguire, l’inaugurazione della sede del neonato club grigiorosso con taglio del nastro affidato al papà di Emiliano, Giancarlo Magni. Un momento emozionante, al pari della visita alla tomba dell’ex calciatore e tifoso grigiorosso.

Al ritorno in oratorio, oltre al pranzo è stata servita un’altra portata in tema Cremo: accompagnati dal responsabile marketing Stefano Allevi, sono arrivati a Grontardo mister Stroppa con Sernicola e Zanimacchia, anche loro intervistati da Taino e Moscarella e poi protagonisti di una visita alla sede del club.

Autografi, selfie, incitamenti per gli imminenti playoff e un bagno di folla che rafforza ancor di più il legame viscerale tra squadra e comunità cremonese: il modo migliore per preparare i playoff, che martedì partiranno da Catanzaro e sabato approderanno per il ritorno allo Zini, sotto una curva Sud che potrà contare anche su ugole e vessillo del Club Grigiorosso Emiliano Magni.

Simone Arrighi

© Riproduzione riservata