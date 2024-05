Grave incidente sulle strade del piacentino, dove un motociclista di 55 anni cremonese è rimasto ferito gravemente in seguito all’impatto con una Opel Astra. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 16,30 in territorio di Rivergaro, in Val Trebbia.

Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 che ha ritenuto di allertare l’elisoccorso. Il 55enne è stato trasportato all’ospedale di Parma in codice rosso. Ai rilievi hanno pensato i carabinieri di Rivergaro. La statale 45 dove è avvenuto l’incidente è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con lunghe code fino anche a 9 chilometri.

