Ennesima bomba d’acqua sulla città nel primo pomeriggio di lunedì, con conseguenti allagamenti in varie zone della città: come sempre, il problemi sono soprattutto ai sottopassi, nella fattispecie quello del Boschetto e quello in via Eridano, che sono sempre i primi ad allagarsi in situazioni di questo tipo.

E se la pioggia è comunque durata per poco, le previsioni per i prossimi giorni sono tutt’altro che confortanti, con un allerta gialla per rischio idraulico proprio sul nostro territorio, diramata dalla protezione civile, che riguarderà la giornata di oggi, lunedì 19 maggio, e quella di domani, martedì 20 maggio.

