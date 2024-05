Massimo Gandolfini, neuroscienziato e inventore del Family Day, sarà a Cremona domani sera 21 maggio, alle 20,45 a teatro Monteverdi per una serata sulle dipendenze giovanili organizzata dalla lista Giovetti – Benessere e Sicurezza per Cremona.

“Abbiamo pensato – spiega Ilenia Cirrone, candidato consigliere della lista Giovetti e moderatore della serata – ad un momento dedicato ai giovani ma anche ai meno giovani, parlando con persone che ogni giorno toccano da vicino queste tematiche. Se da un lato lo smartphone e i device sono utili, dall’altro possono creare delle dipendenze, per questo abbiamo deciso di approfondire questo argomento, che purtroppo si sta facendo ampia strada nel nostro tessuto sociale”.

Non sono solo gli adolescenti ad essere tenuti in scacco dalle dipendenze da device, ma anche gli adulti, come accade per ogni tipo di dipendenza, per questo Massimo Gandolfini neuroscienziato e consulente della Presidenza del Consiglio, farà un quadro completo su quello che accade ai nostri giorni. “Quando ho chiesto a Massimo – prosegue Ilenia Cirrone – di trattare questo problema, molto attuale, mi ha dato immediatamente la sua disponibilità”.

Previsti poi gli interventi della psicoterapeuta Tiziana Manigrasso e di Piercarlo Peroni, avvocato e referente Family Day Brescia che approfondirà gli aspetti legati alla responsabilità genitoriale e personale, per quanto riguarda un altro aspetto, quello della pornografia.

