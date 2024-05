Nelle diverse aiuole spartitraffico in via Eridano, a Cremona, erba molto alta tanto da ridurre la visibilità per gli automobilisti che devono immettersi in tangenziale. Diverse le segnalazioni che parlano, appunto, di una “Visibilità estremamente ridotta”. La pioggia che continua a cadere -dando poco spazio al sole – aumenta e velocizza la crescita dell’erba che ora però sembra aver bisogno urgente (per la sicurezza di tutti) di essere tagliata. In un punto dove (erba alta a parte) già sono soventi incidenti anche gravi.

© Riproduzione riservata