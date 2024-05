Martedì 21 maggio alle ore 18,30 si terrà, a Cremona presso la Sala Mercanti (Via Baldesio), un incontro pubblico con i candidati alle elezioni europee Giorgio Gori, Irene Tinagli e Pierfrancesco Maran. Gli stessi tre candidati saranno poi successivamente a Crema per un’iniziativa di campagna elettorale mercoledì 29 maggio alle ore 18,30 nella Sala dei Ricevimenti del palazzo comunale. Il titolo dell’incontro è “Vicini in Italia, protagonisti in Europa”: i tre dialogheranno con Matteo Piloni e Andrea Virgilio sui temi legati all’Europa.

