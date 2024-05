Fdi, Galvagno “Impegno per dare risposte al territorio”

CATANIA (ITALPRESS) – “Riteniamo che aprire una segreteria politica, specie quando lo fa un deputato nazionale, sia un segnale di voler essere vicino veramente alle istanze del territorio, alle istanze della gente, alle problematiche che attanagliano la nostra terra. Quindi per me è lodevole l’iniziativa del vicepresidente vicario Fdi alla Camera, Manlio Messina, che testimonia un impegno che non si ferma sicuramente al solo periodo elettorale. Quindi ci auguriamo che questa classe dirigente possa dare le risposte che la Sicilia si merita”. Lo ha detto a Catania il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, a margine dell’inaugurazione della segreteria politica di Manlio Messina.

