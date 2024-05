Cremona è tra le province italiane meno colpite dal caro vita nell’ultimo anno. Il dato emerge da uno studio della Cgia di Mestre, secondo cui complessivamente l’inflazione è stata solo dello 0,3% tra aprile 2023 e aprile 2024. Nell’anno precedente, i rincari erano stati del 6,9%. Il risultato del nostro territorio è anche sotto la media italiana, pari a un +0,8%.

Il peggio è quindi alle nostre spalle, anche nel resto d’Italia: negli ultimi sette mesi il dato dell’inflazione a livello nazionale è stato ben al di sotto della soglia del 2 per cento e, secondo la Commissione Europea, quest’anno dovrebbe attestarsi al +1,6 per cento.

Il dato di quest’anno, inoltre, è nettamente inferiore alla media UE che, invece, dovrebbe attestarsi al 2,5 per cento. Non solo. Tra i 27 paesi che compongono l’Unione Europea solo la Finlandia (+1,4 per cento) è destinata a ottenere un risultato migliore del nostro.

Guardando alla spesa delle famiglie, negli ultimi 12 mesi i prezzi dell’energia elettrica e del gas sono scesi rispettivamente del 29,2 per cento e del 21,6 per cento, rendendo così le bollette molto più leggere. Anche i biglietti aerei hanno registrato una decisa diminuzione: quelli internazionali dell’11,8 per cento e quelli nazionali del 6,9 per cento. Per contro, è aumentato, in particolar modo, il prezzo delle patate (+11,9 per cento), i pacchetti vacanza nel nostro Paese (+17,2 per cento) e l’olio d’oliva (+44,3 per cento).

