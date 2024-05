NEW YORK (ITALPRESS) – “Siamo cresciuti progressivamente appena usciti dal Covid, la nautica è parte di questo dato così come lo è il design”. Lo ha detto Carlo Angelo Bocchi, Direttore Ufficio ICE di Miami, a margine della presentazione del 64° Salone Nautico internazionale di Genova alla New York Design Week.

col/mgg/gsl

© Riproduzione riservata