E’ caduto nel canale navigabile mentre stava pescando, e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto così un uomo di 64 anni, residente nel milanese, che risultava scomparso da ieri.

A notare il corpo che galleggiava in acqua, tra Crotta d’Adda e Acquanegra Cremonese, sono stati alcuni passanti, nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Castelverde e Pizzighettone.

I pompieri sono riusciti a recuperare il corpo, ormai privo di vita, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla riva giacevano abbandonate canne da pesca e uno zaino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche da alcune tracce lasciate a terra, l’uomo deve essere caduto in acqua, e non ha avuto scampo.

Una volta recuperata la salma, la vittima è stata identificata. I familiari avevano presentato denuncia di scomparsa proprio stamattina. Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

LaBos

