Il prossimo 25 e 26 maggio Cremona torna ad essere la capitale del motorismo d’ epoca. La scuderia 3t organizza infatti Campagne e cascine 2024 – XXII coppa 3T, valevole per il Campionato italiano regolarità auto d’ epoca Acisport.

La competizione molto tecnica è considerata dagli addetti ai lavori “l’università della regolarità”. Confermato il format della manifestazione su due giornate.

Sabato 25 maggio verifiche sportive e tecniche dalle ore 8 alle 13.30 presso il ristorante Juliette a San Felice. Alle 15 lo start alla gara di campionato. Dopo la partenza gli equipaggi affronteranno un inedito percorso lungo la parte settentrionale della campagna cremonese che li porterà sino a Soncino dove nei pressi della rocca sforzesca è previsto un controllo timbro. In seguito passando per Formigara costeggiando l’Adda gli equipaggi raggiungeranno Pizzighettone dove è previsto il termine della prima tappa. All’ interno della cerchia muraria si svolgerà la spettacolare power stage ripresa dalle telecamere di Acisport e trasmessa in differita dal canale Sky.

Il mattino della domenica 26 maggio sempre dal Juliette partirà la seconda tappa con la ormai tradizionale sequela di stradine in mezzo alla campagna incastonate dalle grandi cascine. Il susseguirsi delle oltre 100 prove cronometrate farà transitare i concorrenti da Pieve San Giacomo per un controllo orario per raggiungere Piadena ove nella sede dei Trasporti Pesanti si concluderanno le prove del campionato italiano per proseguire alla volta di San Giovanni in Croce dove avranno inizio le prove del Trofeo Dimmidisì che concluderanno la gara. Verso le ore 13 è previsto l’arrivo della prima autovettura al Juliette.

All’evento sportivo prenderanno parte i migliori regolaristi italiani, e quest’anno la competizione avrà un tocco di internazionalità, con l’ annunciata presenza di due equipaggi argentini capitanati dal plurivincitore della 1000 Miglia Toncology e da un equipaggio russo.

Nuove e vecchie cascine faranno da cornice ad un territorio di campagna piacevole da vivere e scoprire. Come sempre gli organizzatori confidano sulla presenza di un pubblico che con calore ed entusiasmo si stringerà “virtualmente” intorno ai partecipanti e li accompagnerà lungo tutto la manifestazione, fino a rendere l’ evento una festa collettiva e coinvolgente.

