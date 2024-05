Le sfide future, la visione di città per i prossimi anni, ma anche i nodi cruciali da risolvere e le relazioni con gli altri territori lombardi. Sono i temi al centro dell’incontro pubblico “Le città del futuro. Sfide e buone pratiche condivise” che si terrà sabato 25 maggio, alle 18, in largo Boccaccino, davanti alla sede del comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Andrea Virgilio.

All’incontro – moderato dal giornalista di Cremona1 Giovanni Palisto – interverranno il sindaco di Bergamo candidato alle europee Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Laura Castelletti, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, a Cremona per portare il loro sostegno a Virgilio nel rush finale di campagna elettorale.

Gli amministratori si confronteranno, mettendo a disposizione le rispettive esperienze, sui temi cruciali e più sfidanti che attendono le nostre città nei prossimi anni.

Si parlerà delle opportunità concrete nate grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), della desertificazione dei centri storici che interessa trasversalmente tutte le città, della transizione energetica e delle priorità sulle quali puntare in tema di sostenibilità.

Al centro del dibattito anche le azioni che un’amministrazione deve mettere in campo per i giovani, la rigenerazione urbana e le alleanze oggi imprescindibili per lo sviluppo e per il rilancio dei territori.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà preceduto da un’esibizione della violinista di fama internazionale Lena Yokoyama che, con il suo strumento Marino del 2015, interpreterà alcuni dei più celebri brani dei maestri Ennio Morricone, Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla.

