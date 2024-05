Lazio, Rocca “Investire di più su assistenti sociali e Terzo Settore”

ROMA (ITALPRESS) – Francesco Rocca, intervenuto al convegno Non c’è salute senza sociale – Il ruolo del Servizio Sociale nell’integrazione sociosanitaria della regione Lazio, ha spiegato a margine quanto sia necessario “Un lavoro corale di rafforzamento” perché “Abbiamo tantissimi tipi di fragilità che se non accompagnate adeguatamente si presentano più volte nei nostri ospedali e nelle strutture sanitarie. Occorre investire di più nel ruolo degli assistenti sociali e nel Terzo Settore. È una rivoluzione in arrivo, sulla quale intendiamo disegnare una nuova architettura”.

