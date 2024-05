Long Covid, Iss: rischio ricovero raddoppia, 4.700 morti stimati

(Adnkronos) – “L’impatto del Long Covid sullo stato di salute si sta mostrando rilevante dal punto di vista del Servizio sanitario nazionale, con il rischio di nuovo ricovero o di visite mediche che raddoppia in chi ha avuto l’infezione e oltre 4.700 morti stimate proprio a causa degli effetti a distanza di mesi dell’infezione acuta”. Lo segnala l’Istituto superiore di sanità (Iss), spiegando che di questo problema si parlerà domani, mercoledì 22 maggio, durante un convegno promosso in occasione della chiusura del progetto del ministero della Salute, coordinato dall’Iss, ‘Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell’infezione Covid-19 (Long Covid)’.

“E’ importante – afferma Graziano Onder, coordinatore del progetto – incrementare le conoscenze e uniformare l’approccio al trattamento del Long Covid, assicurare una forte coesione tra tutti gli stakeholder, raccogliere le esperienze territoriali e promuovere l’utilizzo di linguaggi e strumenti comuni nella risposta e nel contrasto alla pandemia, in considerazione del numero importante di persone colpite da Covid-19 che presentano, a distanza di settimane e mesi dal termine dell’infezione acuta, un complesso eterogeneo di manifestazioni cliniche subacute e croniche che precludono un pieno ritorno al precedente stato di salute”.

Secondo studi recenti, fino al 45% di chi sopravvive a un’infezione da Sars-CoV-2 ha esperienza di almeno un sintomo non risolto dopo 4 mesi, con una prevalenza più alta in chi è stato ricoverato. Le dimensioni del fenomeno Long Covid sono state valutate in pazienti residenti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana e Puglia su oltre 7 milioni di assistiti. I risultati hanno mostrato che, in chi ha contratto il Covid, il numero di nuovi ricoveri ospedalieri e di visite mediche nei 6 mesi seguenti l’infezione è raddoppiato come conseguenza del Long Covid e il numero di prestazioni diagnostiche è triplicato. Secondo i dati elaborati congiuntamente da Iss e Istat, presentati sempre al convegno, inoltre, nel 2020 e 2021 sono stati registrati 4.752 decessi associati a questa condizione.

Il progetto del ministero, iniziato nel dicembre 2021, è coordinato da Onder e coinvolge Ars Toscana, Aress Puglia, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, gli Irccs della Rete delle neuroscienze e neuroriabilitazione, della Rete aging e della Rete cardiologica, e l’università Cattolica del Sacro Cuore. Scopo del convegno: presentare i risultati del progetto, articolati in varie attività fra cui la definizione dello spettro clinico e delle dimensioni del problema Long Covid, la produzione di raccomandazioni cliniche per l’assistenza ai pazienti con la sindrome post virus, la disseminazione di informazioni e la formazione sul tema, e la definizione di una rete nazionale di centri di assistenza clinica.

Sul sito dell’Iss sono anche disponibili i risultati di un censimento dei centri clinici di assistenza a Long Covid sul territorio nazionale, che ha raccolto informazioni sui numeri, sulle caratteristiche e sulla distribuzione di questi centri, ma anche sulla tipologia di assistenza fornita e l’organizzazione dei servizi, mostrando che la maggioranza dispone di competenze multidisciplinari, buona integrazione con le cure primarie e uso di tecnologie e strumenti multidimensionali. L’elenco dei centri attivi sul fronte Long Covid è disponibile sul sito dell’Istituto (https://www.iss.it/longcovid-mappa-dei-centri-regionali) ed è aggiornato a gennaio 2024. Le attività di diffusione e formazione hanno inoltre incluso 3 webinar e un corso di Fad (Formazione a distanza) sul nuovo scenario clinico rappresentato dal Long Covid, a cui hanno preso parte oltre 14.000 partecipanti.