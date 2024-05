Leggi anche: 19 Mag 2024 63enne residente a Ostiano

morto schiacciato dal tagliaerba

Anche Anas entra in campo nelle indagini sulla morte di Ilic Miodrag, l’operaio serbo di 63 anni residente a Ostiano e dipendente di una ditta cremonese, vittima domenica nel lodigiano di un infortunio sul lavoro.

L’incidente è accaduto a Tavazzano nei pressi del cimitero cittadino all’angolo con la via Emilia. L’operaio avrebbe dovuto effettuare lo sfalcio del verde, ma mentre stava scaricando il trattatore tagliaerba da un furgone, una delle rampe che avrebbe permesso di scaricare il macchinario ha ceduto, facendo cadere il trattore che è finito addosso al 63enne, schiacciandolo.

Oltre ai carabinieri e ad Ats, indagherà anche la società che gestisce la rete stradale nazionale, che ha comunicato di voler far luce su quanto accaduto.

“Sono in corso da parte di Anas”, si legge in una nota, “tutte le verifiche e gli accertamenti sull’incidente mortale occorso a un dipendente di una ditta appaltatrice per lo sfalcio d’erba, lungo la statale 9 Via Emilia. Anas esprime profondo cordoglio ai familiari della vittima”.

