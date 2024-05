Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, il pareggio del Ceravolo di Catanzaro: “Dopo un minuto che abbiamo fatto gol abbiamo gestito male una situazione, abbiamo subito un gran gol che ha dato furore al Catanzaro, da lì è stata una partita in salita. Prima stavamo facendo una partita straordinaria, con una gestione palla da grande squadra. Abbiamo questa fotografia, in una partita gestita con autorevolezza”.

Sui cambi: “Non era facile entrare in una situazione del genere e poter determinare. Il Catanzaro giocava la palla da Fulignati agli attaccanti e ci allungava, ma sicuramente avrebbero potuto fare molto meglio”

“Per un’ora di partita abbiamo tenuto il campo con personalità, poi gli episodi ti portano in una fase di partita in cui puoi lavorare più dietro – spiega il mister – E’ mancata più la gestione e la ricerca degli 1 contro 1, che non è stata uguale all’ora precedente. A me non spaventa niente, in un campo difficilissimo abbiamo avuto personalità. Bisogna fare i complimenti alla Cremonese”.

Sulle scelte di Ciofani e Tsadjout: “C’era la volontà di avere un’attenzione e un modo di giocare la palla diverso rispetto al solito. Non abbiamo mai subito occasioni nel modo di fare la fase difensiva, la squadra ha avuto personalità e consapevolezza, essendo padrona del campo”.

Sul ritorno allo Zini: “Siamo 14 mila sugli spalti più 12 sul campo. Diventerà un fattore”.

