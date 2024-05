L’ avventura di Tommaso Filiberti, della 3C LSA del Liceo Torriani di Cremona, è iniziata quasi per caso: suo padre vede su Facebook un post sul programma di “New York Young UN 2024. L’ambasciatore del Futuro” e il progetto prende piede in poco tempo.

Tommaso, all’inizio riluttante, intraprende il percorso con la serietà che lo contraddistingue, supera la timidezza ed è un successo. Una soddisfazione costruita in mesi di impegno, 18 sessioni di e-learning in piattaforma il sabato e la domenica, poi l’assegnazione dello Stato che avrebbe rappresentato nel suo speech alle Nazioni Unite, il Togo, l’abbinamento con un coetaneo di Genova e il caso da affrontare: “La disabilità nelle aree rurali”.

Il programma “New York Young UN 2024 L’Ambasciatore del Futuro” Conference B è un progetto di simulazione, in lingua inglese, dei processi diplomatici multilaterali del Modello ONU e prevede cinque giorni di sessione di Commissione Diplomatica, l’ultimo giorno dedicato alle votazioni finali all’interno del Palazzo di Vetro sede delle Nazioni Unite.

Gli studenti che partecipano al progetto approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale e si confrontano indossando i panni di Ambasciatori e Diplomatici rappresentanti lo Stato che viene a loro assegnato. Nel rivestire questo ruolo, i delegati svolgono le attività tipiche della diplomazia: dibattono sui conflitti, negoziano con alleati e avversari, tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, all’interno delle specifiche Committees di inserimento adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

Una sfida con se stessi e un’occasione importante per crescere attraverso competenze come: negoziazione, diplomazia, problem solving, lavoro di squadra. “All’inizio ho detto semplicemente ‘facciamolo’… – racconta Tommaso – poi la soddisfazione è stata piena. Ero emozionato ma sono riuscito a mantenere il punto e a raccontare la mia visione. In più ho avuto l’occasione di visitare i luoghi più iconici della Grande Mela”.

Un’esperienza e un percorso che Tommaso ha intrapreso, seguito e concluso da solo. I docenti l’hanno appreso quasi a “missione conclusa”. Dunque i complimenti della dirigente Simona Piperno sono più che meritati.

