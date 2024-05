In occasione delle elezioni europee ed amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno verrà istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro, al Boschetto e al Maristella che devono recarsi ai seggi collocati al Centro scolastico “Stradivari” negli orari indicati nella tabella allegata.

Si ricorda inoltre che tutti i seggi si trovano nella sede indicata sulla tessera elettorale, fatta eccezione per quelli qui di seguito elencati in quanto momentaneamente non idonei per le operazioni elettorali:

• Centro Civico Cascinetto, sede delle sezioni elettorali n. 58 – 59: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2;

• Istituto scolastico “Anna Frank”, sede delle sezioni elettorali n. 49 – 50 – 55 – 56: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Giuseppina 29;

• Centro Civico Boschetto, sede delle sezioni elettorali n. 65 – 66 – 67: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari” con ingresso da via S. Bernardo 1;

• Centro Civico Maristella, sede delle sezioni elettorali n. 45 – 73: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo 1.

Sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/elezioni-2024) è in ogni caso presente una sezione dedicata con il dettaglio di tutte le informazioni utili inerenti il voto per le elezioni Europee ed Amministrative 2024.

