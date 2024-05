Nuovo appuntamento con la rassegna Letture sul Po, questa volta in collaborazione con la Fiera del Libro. Venerdì 24 maggio, alle ore 17:00, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, Claudio Ardigò presenterà il libro Altre terre di fiume del giornalista Roberto Fiorentini, che sarà presente all’incontro pubblico.

Altre terre di fiume è un viaggio lungo fiume Oglio con l’ultimo barcaiolo, Federico Bocchi, in un racconto intimo, velato di malinconia nel ricordo di tempi antichi, che si snoda sino al cuore del Parco Oglio Sud passando da Gabbioneta, Ostiano, Pessina Cremonese. Una esplorazione delle rive e correnti dalla provincia di Brescia fino a dove il Po accoglie le acque di questo affluente.

Numerose sono le storie narrate in questo libro, soprattutto vicende di gente di fiume, ricordi di un passato che ha segnato la vita di queste persone, come le tracce di antiche tragedie: i resti di coloro che morirono di peste o per guerre insensate. Capolavori d’arte racchiusi in cimiteri e in piccole chiesette. E poi il suggestivo ambiente con i voli di tortore africane, la presenza di anatre con i piccoli che soggiornano nelle ‘morte’ del fiume. Vecchie coltivazioni che hanno sfamato i più poveri. Il grande universo del fiume dipinto sotto l’infinito cielo della pianura padana.

Roberto Fiorentini, cremonese, che sarà presente all’incontro, laureato in Musicologia, Filosofia e Archeologia e Storia dell’arte, è autore, tra l’altro, di numerosi saggi d’arte e storia.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Settore Area Vasta all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it oppure chiamando i numeri 0372/407672 – 553. Ulteriori approfondimenti sulla rassegna Letture sul Po sono disponibili su questo sito (https://www.comune.cremona.it/eventisulpo), su quello del Parco del Po e del Morbasco (https://www.parcopomorbasco.it/), nonché sulla pagina Facebook @parchinaturacremona.

