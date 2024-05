Oltre cento slot per colloqui prenotati al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che attraverso l’Ufficio Stage e Placement della sede Piacenza-Cremona in collaborazione con Smea (Alta scuola di management ed economia agro-alimentare) ha promosso la prima edizione del “Job Day Talent Acquisition Program”, per far incontrare gli studenti iscritti a Master e Magistrale con i referenti aziendali di realtà operanti nel settore.

Entusiasti i giovani iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Agricultural and food economics e al Master in Agri-food business, che hanno potuto scoprire le opportunità di lavoro per le quali stanno studiando e magari programmare uno stage o un approfondimento; soddisfatte anche le aziende aderenti, che hanno testato così le competenze dei futuri lavoratori.

Il servizio di Federica Priori

