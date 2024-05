Israele, il video choc delle soldatesse rapite da Hamas

(Adnkronos) –

Un video choc, con 5 soldatesse israeliane rapite da Hamas nell’attacco del 7 ottobre 2023. Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha diffuso un video che mostra il rapimento di alcune soldatesse dalla base delle Idf di Nahal Oz ad opera di Hamas. Il video, ripreso dalle bodycam dei miliziani, dura tre minuti e 10 secondi ed è stato inizialmente censurato. Il Forum, si legge sul sito del Jerusalem Post, ha riferito che la decisione di pubblicare il video è stata presa dalle famiglie delle cinque soldatesse ancora tenute prigioniere a Gaza: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa e Naama Levy.

Nelle immagini, le soldatesse appaiono scioccate e insanguinate. Indossano abiti civili dopo essere state sorprese all’alba dall’attacco dei miliziani, che insultano e minacciano. “Cagne”, si sente dire. “I nostri fratelli sono morti per colpa vostra, spareremo a tutte”, dice un’altra voce. Un altro terrorista descrive gli ostaggi come “donne che possono rimanere incinte”. “Sei bellissima”, dice un altro rivolgendosi ad una delle ragazze.

“Ogni nuova testimonianza su ciò che è accaduto agli ostaggi riecheggia la stessa tragica verità: dobbiamo riportarli tutti a casa, adesso – ha affermato il Forum in una nota – Lo Stato di Israele non può accettare una realtà in cui i suoi cittadini sentono costantemente la propria vita minacciata e soffrono di paura e ansia. Ogni giorno che passa diventa sempre più difficile riportare a casa gli ostaggi: i vivi per la riabilitazione e gli uccisi per una degna sepoltura. Il governo israeliano non deve perdere altro tempo, deve tornare al tavolo delle trattative oggi!”.

“Sono scioccato dal video che documenta il rapimento delle nostre care soldatesse. Continueremo a fare di tutto per riportarle a casa”, ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

“La brutalità dei terroristi di Hamas non fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le forze fino alla loro eliminazione per garantire che ciò che abbiamo visto stasera non si ripeta mai più”, ha aggiunto Netanyahu, secondo quanto riporta il sito di Canale 12.