Cisalfa Group, azienda italiana leader nel settore della vendita e distribuzione di abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero, è alla ricerca di sales assistant e visual merchandiser assistant in provincia di Cremona per i propri negozi Cisalfa Sport, un territorio strategico in cui il Gruppo conta di crescere nei prossimi anni fino ad occupare un totale di 40 risorse.

Le figure professionali selezionate verranno collocate all’interno del punto vendita di Cisalfa Sport di Crema, in via Alcide De Gasperi 76, e nello store di Cremona, in via Seminario 16. In particolare, il negozio di Cremona, inaugurato lo scorso anno, rappresenta il più grande negozio multisport nella provincia: oltre ad offrire un ampio assortimento di abbigliamento tecnico e linee dedicate a running, calcio, basket e padel, mette a disposizione dei consumatori anche una vasta gamma sportswear e lifestyle, ideata per essere indossata tutti i giorni.

Per accedere alle selezioni, tra i requisiti richiesti figurano passione per lo sport e lifestyle, orientamento al cliente, capacità relazionali, propensione al lavoro di squadra e disponibilità a lavorare con flessibilità di orario, anche nei weekend. In particolare, per il ruolo di sales assistant è necessario possedere esperienza, anche minima, su ruoli analoghi in aziende del settore retail e della grande distribuzione. Ai candidati che, invece, ambiscono a lavorare come visual merchandiser assistant è preferibile una provenienza dal settore dell’abbigliamento dove si abbia sviluppato un buon senso estetico.

Per maggiori informazioni sui ruoli e le modalità di candidatura, è possibile consultare i seguenti link:

