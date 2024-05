Dal 1 giugno 2024 la dottoressa Alda Maria Massone cesserà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, con attività ambulatoriale nei Comuni di Soresina e Castelvisconti, cesserà la sua attività. L’ultimo giorno lavorativo sarà il 31/05/2024.

Si invitano pertanto gli assistiti ad effettuare una nuova scelta tra i medici con disponibilità operanti nell’ambito territoriale di Cremona Ovest.

È comunque possibile scegliere un altro medico:

Di persona

Presso l’Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra

Via San Sebastiano 14 – Cremona

Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:

Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

Per email:

Scrivendo a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono.

Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.

Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

In farmacia:

Presso qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana

Online:

Collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

PER INFORMAZIONI

Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

© Riproduzione riservata