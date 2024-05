Sabato 25 Maggio alle 21:15 nella chiesa del quartiere Maristella si esibirà il coro CAI di Cremona nel concerto “Il grido della terra, l’eco dei monti” organizzato con il patrocinio del Comune, Legambiente, La Terra nel Cuore e Slow Food, progetto che intende portare il pubblico a riflettere sulle tematiche ambientali attraverso un percorso scandito dai canti e dalla lettura di passi tratti da testi scritti da autorevoli personalità fra cui Papa Francesco, l’astrofisico americano Carl Sagan, il giornalista Erri de Luca e l’alpinista Mauro Corona, passi accompagnati dalla proiezione di diapositive.

Il Club Alpino Italiano, sensibile alla tutela dell’ambiente, intende contribuire attraverso il suo Coro a rafforzare una coscienza sociale per il bene comune, richiamando l’attenzione sul dovere della salvaguardia del pianeta.

Ecco quindi il progetto, realizzato dal coro CAI in collaborazione con la Sezione cittadina e i proff. Cristiano Villaschi, Giovanni Fusar Poli, Ottorino Castagna, che prende spunto dall’esortazione apostolica Laudatem Deum del Pontefice pubblicata il giorno di San Francesco dello scorso anno, nella quale si legge: “Con il passare del tempo mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura. Al di la di questa possibilità non c’è dubbio che l’impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. È una delle principali sfide che la società e la comunità globale devono affrontare”.

© Riproduzione riservata