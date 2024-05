Venerdì 24 maggio alle ore 21, con il concerto George Gershwin & Duke Ellington, CremonaJazz celebrerà due grandi artisti di fama mondiale.

Infatti, in occasione del centenario della prima esecuzione della Rhapsody in Blue di George Gershwin, pietra miliare del jazz, per il quarto appuntamento della rassegna a Cremona si esibirà nell’originale versione per Jazz Band uno dei maggiori interpreti italiani del genere, Enrico Pieranunzi, insieme all’Orchestra Filarmonica Italiana (Direttore d’orchestra Michele Corcella).

Nella stessa serata, in scaletta anche un omaggio al gigante Duke Ellington nel 50° della scomparsa. Per l’occasione lo stesso Pieranunzi ha elaborato un originale omaggio intitolato Duke’s Dream.

CremonaJazz si chiuderà venerdì 31 maggio con il concerto Simona Molinari Quintet.

