La Russa ricorda la strage di Capaci in Senato

ROMA (ITALPRESS) – “È l’occasione per ricordare che siete nell’Aula del Senato in un giorno importante, il giorno in cui ricorre purtroppo la morte di Giovanni Falcone, di Franca Morvillo, dei tre uomini della scorta Montinaro, Dicillo e Schifani, che persero la vita per un drammatico attentato mafioso che colpiva loro per colpire la nostra libertà, la nostra democrazia e la nostra Costituzione e per tentare di sopravanzare la forza dello Stato”, ha detto il presidente del Senato.

ads/gsl (Fonte video: Senato)