Durante l’ultimo meeting del Lions Club Cremona Stradivari, la presidente Rita Garavelli ha concretizzato uno dei service programmati consegnando un contributo ai responsabili della Fondazione Elisabetta Germani di Cingia De’ Botti, il direttore generale Ivan Scaratti e il direttore sanitario Isabella Salimbeni. La RSA Germani è impegnata nell’assistenza ai soggetti in età avanzata o con patologie neurologiche croniche, prima fra tutte l’Alzheimer.

La serata è proseguita con una interessantissima conversazione di Alfonso Montefusco, esperto cinofilo, scrittore e giornalista invitato dalla socia Silvia Galli. L’ospite ha parlato della plurisecolare presenza del cane nella vita dell’uomo ed ha sottolineato gli aspetti peculiari delle varie razze dei cani e i diversi compiti che sono in grado di assolvere se correttamente educati. Ha spiegato come il cane si sia adattato ad essere animale domestico da compagnia e da difesa, ma anche come, grazie alla sua versatilità, sia oggi sempre più presente anche in attività sociali e sanitarie. Ha ricordato i cani da soccorso alpino e marittimo, i cani utili nella ricerca di persone in caso di disgrazie, i cani in grado di allertare le crisi glicemiche nei diabetici, i cani da supporto terapeutico nelle malattie neurologiche, come il Parkinson, e infine i cani guida per i ciechi, che rappresentano uno dei service principali dei Lions italiani.

