Un weekend di colori, profumi e divertimento. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, fa il suo ritorno Soncino Borgo Fiorito, l’evento dedicato al florovivaismo, ai frutti della terra e all’artigianato green.

Dopo il grande successo della prima edizione, la Rocca di Soncino tornerà dunque a colorarsi grazie ai fiori e alle piante dei florovivaisti. La zona verrà trasformata in un vero e proprio giardino profumato, anche grazie alla creazione e all’allestimento degli spazi verdi da parte degli espositori.

Grandi protagonisti dell’evento ovviamente anche gli artigiani, che esporranno oggettistica da giardino, mobili vintage, abiti, accessori e molto altro. L’obiettivo è chiaramente quello di attrarre visitatori a Soncino. L’occasione però non sarà solo turistica, infatti il fine è anche quello di valorizzare il commercio locale, viste le tante persone che raggiungeranno il borgo nel weekend.

“Il nostro borgo si presta, per le sue caratteristiche architettoniche, storiche e culturali, ad attrarre un turismo di alta qualità – spiega l’assessore al commercio del Comune di Soncino Chiara Rossi – Ci tengo a sottolineare che tutto questo flusso turistico porta beneficio anche ai commercianti, che con le loro attività possono avere un tornaconto. Non è un turismo fine a se stesso, è un turismo che giova al territorio”.

“L’evento torna in questa splendida località, dopo il grande successo dell’anno scorso, successo come pubblico, vendite e qualità delle aziende presenti – sottolinea Stefano Pellicciardi di SGP Grandi Eventi – Le manifestazioni florovivaistiche sono quelle meno impattanti per il territorio, ma sono le più richieste e attrattive perché l’elemento estetico gioca un ruolo importante. Qua si vanno a sposare su una località che è già attrattiva, in prospettiva questo può rappresentare un ottimo matrimonio. Le premesse dello scorso anno ci portano a dire che siamo sulla strada giusta”.

“Come Confcommercio vogliamo aiutare il commercio e i pubblici esercizi del borgo di Soncino, non che ne abbiano bisogno, ma perché manifestazioni di questo tipo, che portano turismo, aiutano anche il commercio e le attività di vicinato – conclude Stefano Anceschi, direttore di Confcommercio Cremona – Facendo rete con i nostri partner siamo riusciti a portare a termine questa seconda edizione importante per il territorio. La prima edizione è stato un successo di pubblico e colori, il borgo viene arricchito della parte florovivaistica che aiuta a fare scena, ma anche a impreziosire quella che è già un’architettura storica molto bella e conosciuta da tutti”.

Simone Guarnaccia

