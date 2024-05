Presidente ceco Pavel ferito in incidente in moto

(Adnkronos) – Il presidente ceco Petr Pavel è rimasto ferito mentre era alla guida di una moto. L’annuncio è stato dato dal palazzo presidenziale. “Le ferite non sono gravi, ma richiederanno una breve permanenza sotto osservazione” presso l’Ospedale militare centrale di Praga, ha dichiarato l’ufficio su X. Non è ancora chiaro in quali circostanze sia accaduto l’incidente.

L’ospedale ha confermato su X che il presidente è stato ricoverato: “È stato curato e ricoverato sotto osservazione preventiva”. Ad aprile, Pavel era rimasto ferito al volto in un poligono di tiro a Uhersky Brod durante una visita alla regione di Zlin, nel sud-est della Repubblica Ceca. In quell’occasione si era ferito esplodendo un colpo di pistola ed aveva riportato una piccola lacerazione vicino alle sopracciglia, ma la ferita non aveva richiesto cure mediche.