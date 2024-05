Procaccini “Eccesso di furia ideologica, questa Europa è un disastro”

ROMA (ITALPRESS) – “Essendo un parlamentare uscente ho avuto un punto di vista privilegiato nei cinque anni alle spalle, questa Europa è un disastro, c’è stato un eccesso di furia ideologica ma penso che questa sia stata una stagione particolare, una stagione dominata dalle sinistre rosse che hanno imposto una piattaforma programmatica pseudoambientalista ma che a me ha ricordato un’altra ideologia del secolo scorso, gli orfani di quella ideologia che imponeva, vietava, diceva come lavorare, cosa dire”. A dirlo Nicola Procaccini, candidato al collegio Centro di Fratelli d’Italia alle elezioni europee, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica dell’agenzia Italpress “Primo Piano – Elezioni Europee 2024”

