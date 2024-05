Terzo mandato per Michel Marchi che si è di nuovo candidato per guidare nei prossimi 5 anni Gerre de’ Caprioli. Giovedì sera è stata presentata alla cittadinanza la nuova lista, sempre di matrice civica, che si chiama “Uniti per Gerre” frutto di un percorso, nato in particolar modo durante la Pandemia, periodo nel quale la piccola comunità di Gerre si era ritrovata unita, coesa e solidale nelle difficoltà.

Unica lista del paese è caratterizzata da un’ampia squadra con qualche conferma e diverse novità. Diverse le professioni e le età, il più giovane ha 27 anni, Andrea Bassi studente di ingegneria, il più “anziano” è Roberto Zangrandi di 59 anni, dipendente ASST di Cremona insieme a Michel Marchi e Chiara Angela Persico, 39 anni operatrice sociale, formeranno la giunta.

In lista anche Luca Arcari, 42 anni, attuale capogruppo, Roberto Gregori, 46 anni, attuale consigliere comunale con delega alla scuola, Laura Bertoletti, 48 anni parrucchiera, Francesco Villa 54 anni, Graziano Gaetani, 50 anni, Martina Grandi 34 anni, Chiara Patrizia Tessoni 45 anni e Roberto Chiodelli 46 anni ex consigliere comunale di Cremona.

“Il programma – ha spiegato Michel Marchi – è in assoluta continuità con quanto fatto e quanto avviato. Abbiamo oltre un milione di euro di investimenti da concludere, cantieri e servizi da mettere a terra e restituire ai cittadini. Tra le opere più importanti sicuramente la nuova via XXV aprile e i collegamenti ciclabili, senza tralasciare la sicurezza idraulica ed idrogeologica che, soprattutto con il clima che stiamo vivendo, ha bisogno di essere costantemente aggiornata e monitorata”. E tra i punti fermi la netta contrarietà “alla costruzione dell’impianto di biometano sul territorio di Gerre” ha chiosato Marchi.

