Incidente poco prima delle 9 di venerdì 24 maggio in via Giuseppina a Cremona, quasi all’incrocio con via Buoso da Dovara. Un’auto, per cause ancora in via di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Immediato l’intervento della Polizia Locale di Cremona per i rilievi e per la deviazione del traffico. Ferite le persone che si trovavano a bordo della vettura, due uomini di 21 e 42 anni, che sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Notizia in aggionamento

