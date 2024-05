Si chiude oggi la settimana della legalità che al Torriani era stata aperta dal magistrato cremonese Alessandra Dolci, a capo della Procura distrettuale antimafia di Milano. Oggi gli studenti dell’istituto hanno incontrato il colonnello Massimo Dell’Anna, da due anni comandante provinciale della guardia di finanza di Cremona.

Il colonnello Dell’Anna, dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo, ha vissuto le prime esperienze di comando in Alto Adige e Veneto. Poi, dopo un lungo periodo trascorso al Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, ha frequentato nel 2011 il 13° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze a Roma. Al termine dello stesso è stato comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso per cinque anni e per un breve periodo dello stesso comando Provinciale. E’ arrivato a Cremona nel 2022 dopo aver ricoperto il ruolo di comandante provinciale prima a Lecco e poi a Taranto.

Una lezione a tutto campo, la sua, che ha destato molto interesse da parte degli studenti, coinvolti attivamente dal comandante provinciale, che, oltre alla sua personale esperienza che lo vede in servizio da più di 30 anni (“avrei voluto fare il pilota”, ha confessato), ha illustrato le molteplici attività della guardia di finanza, “il Corpo più versatile, che si declina in molti modi”, ha spiegato Dell’Anna.

Anche il colonnello, come aveva già fatto il magistrato Dolci, ha parlato di criminalità, “un fenomeno diffuso”, e rispondendo alla domanda di uno studente ha detto che al Nord si presenta meno violenta rispetto al Sud, ma che è più insidiosa, incentrata sul potere economico. “Ormai la criminalità economica riguarda tutta Italia, ha detto ancora il colonnello, che ha specificato che la criminalità informatica, una delle specialità della guardia di finanza, “non conosce frontiere, tanto che ci permette di avere rapporti e scambi con le forze di polizia di tutto il mondo“.

infine la questione tasse: “Conservo sempre”, ha spiegato Dell’Anna, “una vignetta di Emilio Giannelli con l’economista e banchiere Tommaso Padoa-Schioppa che dice che le tasse sono una cosa bellissima. Sullo sfondo è disegnata un’ambulanza che lo sta andando a prendere”.

“Se tutti pagassimo le tasse”, ha detto il colonnello, chiudendo il suo intervento, “avremmo un sistema tributario più efficiente e servizi più efficaci per tutta la collettività”.

Sara Pizzorni

