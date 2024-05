Meloni “Con la nostra riforma fisco più giusto”

TRENTO (ITALPRESS) – “Stiamo facendo una riforma fiscale che attendevamo da 50 anni, stiamo procedendo con i decreti attuativi per disegnare un fisco diverso. Un fisco giusto non ti vessa con regole assurde e con un livello di tassazione altissimo, un fisco giusto ti chiede di pagare il giusto e di farlo in tempi ragionevoli. Deve venire incontro al cittadino in difficoltà, deve saper essere comprensivo, dialogare e vedere ogni singolo caso”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al Festival dell’Economia di Trento.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)