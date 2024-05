NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Grande folla per Donald Trump al Crotona Park del Bronx, a New York. Il candidato repubblicano alle Presidenziali 2024 ha arringato le migliaia di presenti con le sue parole d’ordine “Make America Great Again”, tra l’entusiasmo di etnie e culture diverse, in una città storicamente roccaforte democratica.

xo9/sat/gsl (video di Stefano Vaccara)