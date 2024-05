Tutto esaurito all’Auditorium G. Arvedi di Cremona per il quarto appuntamento di “CremonaJazz”, rassegna promossa da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi, che attraverso la nona edizione ha fatto saggiare al pubblico diverse sfumature di un genere così caleidoscopico quale è il jazz.

Venerdì sera lo strepitoso tributo a due giganti della musica, George Gershwin nel centenario della prima esecuzione di Rhapsody in Blue e Duke Ellington nel 50° della scomparsa. Il concerto ha portato in scena l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal M° Michele Corcella insieme alla Jazz Band del pianista Enrico Pieranunzi, che ha eseguito i pezzi più celebri firmati dai due artisti quali “Heaven” e “Lullaby” con arrangiamenti originali realizzati per l’occasione.

Uno scroscio di applausi ha accompagnato “Rhapsody in blue”, proposta con un organico simile a quello con cui il brano fu suonato per la prima volta a New York dall’autore. Interessante anche il medley al pianoforte solo omaggio a Ellington, così come i numerosi aneddoti raccontati da Pieranunzi che ebbe il piacere di assistere ad un concerto di Ellington al Piper Club di Roma nel 1970.

Il servizio e le interviste di Federica Priori

