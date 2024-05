Grande attesa per la sfida di stasera allo Zini tra Cremonese e Catanzaro. Dopo il 2-2 dell’andata al Ceravolo, ora si va in scena per il match di ritorno della semifinale playoff a Cremona. Le due squadre si sono affrontate tre volte quest’anno e hanno sempre pareggiato. E di sicuro ci sarà grande equilibrio anche nella sfida di stasera, saranno i dettagli a fare la differenza e reciterà un ruolo fondamentale anche l’approccio mentale al match. Servirà scendere in campo senza paura, pronti ad affrontare anche quei momenti difficili che in qualsiasi scontro sui novanta minuti si possono presentare.

Anche l’ambiente reciterà un ruolo importante. Si pensi a come il Ceravolo ha spinto il Catanzaro alla rimonta nel match d’andata. Oggi dovrà spingere, per usare il termine scelto da mister Stroppa in conferenza stampa, anche il pubblico dello Zini, ancora di più rispetto a quanto ha sempre fatto durante l’intera stagione. I 12800 biglietti disponibili sono andati esauriti. Il clima sarà quello di una finale, anche se in realtà la strada nei playoff è ancora lunga, ma è inevitabile che sia così, perché al termine della serata ci sarà una squadra che concluderà qui il suo campionato.

La Cremonese parte con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per il passaggio del turno, ma una volta in campo non si percepirà e le due squadre si daranno battaglia senza fare troppi calcoli. Cercare di comandare il gioco con il possesso palla è nell’indole di tutte e due le squadre.

Un ruolo decisivo lo avranno anche i cambi che i due allenatori effettueranno a gara in corso. Da questo punto di vista, la rosa grigiorossa offre più armi da giocarsi durante la partita, eppure all’andata l’impatto migliore è stato quello dei subentrati del Catanzaro. È tutta questione di atteggiamento. In questo senso tutti i componenti della rosa dovranno saper farsi trovare pronti, sia se impiegati dall’inizio che se tenuti in panchina a disposizione.

Stroppa non ha dato indicazioni sulla formazione di stasera. Ma non ha escluso la possibilità di partire ancora con le due punte. Magari con Coda, che all’andata è entrato solo nei minuti finali, a dare il cambio a Ciofani dal primo minuto al fianco di Tsadjout.

Sarà una lunga serata. Per guadagnare il pass per la finale, che sarà contro il Venezia, la Cremo dovrà fare i conti con il Catanzaro, mina vagante di questi playoff.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata