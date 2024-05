L’unità pastorale “Madonna della Speranza” comprendente le comunità parrocchiali di Castelverde, Costa S. Abramo, Castelnuovo del Zappa, Marzalengo e S. Martino in Beliseto, si appresta a vivere un anno all’insegna della musica e della spiritualità. In occasione del centenario della costruzione e del collaudo del grande organo “Manzoli e Rossi” della chiesa di S. Archelao in Castelverde è stato approntato un ricco programma di concerti che mira a riscoprire, valorizzare e gustare tutti gli organi storici presenti nell’unità pastorale.

Il primo concerto si terrà venerdì 31 maggio, nella chiesa di S. Michele Arcangelo in Castelnuovo del Zappa. La piccola comunità – che ha dato i natali al vescovo Virginio Dondeo del quale quest’anno si celebra il 50° della morte – ospiterà il maestro Marco Ruggeri che alle 21.15 offrirà un concerto sul grazioso organo di autore anonimo del XVIII secolo. Ruggeri, oltre ad essere un valente docente, un apprezzato organista e autore di libri sugli organi della nostra diocesi, presenterà un interessante programma che attinge ad alcune significative pagine del repertorio romantico organistico e della riforma ceciliana che ispirò arie meditative e brani devozionali.

Il concerto sarà preceduto alle 20.45 dalla recita del Santo Rosario presso la grotta di Lourdes che si affaccia sul sagrato della chiesa di S. Michele. È tradizione, infatti, che i fedeli dell’unità pastorale guidata da don Giuliano Vezzosi si ritrovino il 31 maggio nella piccola frazione di Castelverde per concludere insieme il mese mariano partecipando anche ad una elevazione di musica sacra.

Il programma degli altri eventi è in via di definizione: in occasione della sagra del prossimo ottobre si terrà un concerto a Costa S. Abramo sull’organo Bernasconi 1894, mentre in novembre, per la festa patronale di S. Martino in Beliseto, verrà offerta una esibizione musicale, ma non di organo perché lo strumento ha bisogno di un profondo intervento di restauro. In concomitanza con la festa di San Biagio, all’inizio di febbraio 2025, ci si sposterà a Marzalengo per gustare il suono dell’organo Inzoli.

Momento centrale di questo ricco programma musicale sarà, però, l’8 dicembre 2024, solennità dell’Immacolata Concezione: il maestro Fausto Caporali, organista titolare della Cattedrale di Cremona, si esibirà alle tastiere del “Marzoli e Rossi” in S. Archelao. In quell’occasione verrà presentato anche il libro dedicato agli organi dell’unità pastorale curato dal maestro Marco Ruggeri e fortemente voluto dai fratelli Giorgio e Daniele Scolari e dal maestro Fabio Amadini, assessore alla cultura del Comune di Castelverde. Il libro, che sarà stampato da Fantigrafica, sarà un prezioso strumento per i castelverdesi e non per conoscere dei veri e propri tesori artistici conservati nelle cinque chiese dell’unità pastorale. Tra le varie iniziative in programma anche la costituzione di un Comitato che avrà il compito di promuovere queste meritorie attività dall’alto valore culturale.

© Riproduzione riservata