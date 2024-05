Un fine settimana di aperture straordinarie quello del 25 e 26 maggio per il Palazzo Calciati Crotti di Via Palestro a Cremona con una doppia imperdibile possibilità; la prima quella di potere ammirare una delle dimore storiche nobiliari settecentesche meglio conservate della città di Cremona e nel contempo potere scoprire l’ultima iniziativa della Settepuntozero Art Gallery, spazio dedicato all’arte contemporanea ospitato in un’ala dello storico palazzo del centro.

Le visite guidate a Palazzo Calciati Crotti saranno a cura del circuito Dimore Storiche Cremonesi di Target Turismo Cremona, nato nel 2021 per valorizzare l’importante e significativo patrimonio di palazzi, ville e castelli di Cremona e provincia e sono in programma sabato 25 maggio e domenica 26 maggio con turni in partenza alle 15.00 e 16.30.

Il percorso di visita si snoderà all’interno del cortile del palazzo per poi percorrere il monumentale scalone d’onore che conduce all’appartamento di rappresentanza, caratterizzato dal sontuoso e sfarzoso arredo e dalle decorazioni originali che ancora oggi lo riempiono di fascino e di suggestione. La seconda parte della visita sarà invece dedicata alla visita con i curatori di Settepuntozero Art Gallery, dove in questo periodo è allestita una interessante mostra dal titolo “Sentieri Sospesi” dell’italiano Olmo Amato, che alterna opere fotografiche e una personale installazione creata per la mostra cremonese. Visitabile anche l’installazione dell’artista Holaf, ovvero Antonio Maria Catalani, legato ad una tematica di grande attualità nel mondo di oggi.

Un’occasione quindi unica per immergersi nell’atmosfera di una nobile dimora cremonese ancora oggi abitata e vissuta dai proprietari, i conti Calciati Crotti e scoprire l’arte contemporanea di cui la città di Cremona proprio in questo periodo è particolarmente ricca. In occasione del fine settimana di aperture straordinarie il palazzo sarà visitabile con prezzo scontato di dieci euro a persona.

© Riproduzione riservata