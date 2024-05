“La situazione dei principali impianti a Cremona: è al disastro. E di questo ne ho voluto parlare con il sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia Lara Magoni. Vicende che sono eredità di un’altrettanto gestione disastrosa della Giunta Galimberti Virgilio. Dobbiamo sicuramente molta più dignità a questi impianti ed evitare alla città ‘figuracce’ , in ambito nazionale, come è già accaduto in un recente passato”. Lo ha detto Alessandro Portesani, candidato per il centro destra alla carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 di giugno.

“Gli impianti per sport dilettantistici necessitano di urgenti opere di manutenzione”, incalza Portesani. “Basti pensare alla palestra Spettacolo: sopra a tutte , ma con situazioni di insicurezza e di compromissione dei quasi tutti i nostri impianti”.

“Abbiamo parlato – spiega ancora Portesani – della situazione del nostro palazzetto dello sport utilizzato da quattro squadre che giocano nelle serie maggiori. L’impianto, come è noto, in tutta Italia, versa in condizioni di grave precarietà. Si presenta a squadre di tutto il Paese in condizioni assolutamente non decorose”.

“Si è trattato – ha proseguito il candidato del centrodestra – anche della funzione sociale dello sport nella vita dei cittadini cremonesi. In particolare, del valore formativo ed educativo per la crescita armonica delle nuove generazioni dei cittadini che devono essere sostenuti il più possibile nella pratica sportiva; nonché della funzione che può avere rispetto all’inclusività delle persone con fragilità e con disabilità”,

Da parte sua il sottosegretario ha voluto ribadire un altro importante concetto: lo sport aiuta a prevenire una lunga serie di problematiche che i giovani hanno evidenziato in questi ultimi anni; come ad esempio quello comportamentale legato alle babygang.

Accompagnati dal consigliere regionale e segretario provinciale di FDI Marcello Ventura, e dal segretario cittadino Stefano Foggetti, Portesani e la Magoni hanno incontrato i vertici del Coni provinciale e i dirigenti di molte società sportive per interloquire di impianti in cattive condizioni e di tematiche educative legate proprio all’attività sportiva. “Le risorse si possono trovare , ha detto Portesani, “facendo un uso ragionato del bilancio e insistendo con la Regione nella partecipazione ai bandi che devo dire sono numerosi per l’impiantistica sportiva”. In particolare è stata segnalata la difficoltà degli enti locali ad accedervi: “spesso – ha detto Magoni – i Comuni non partecipano perché temono le difficoltà nel dover poi rendicontare le spese. In provincia di Cremona ci sono 672 su 13000 della Regione, ma sono poche le richieste che ci pervengono dai sindaci”.

© Riproduzione riservata