Mercoledì 29 maggio inizieranno i lavori di cantierizzazione per l’avvio della riqualificazione stradale delle vie Ciria, Trebbia e Monviso, interventi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza e la riqualificazione della rotatoria tra le vie Ciria e Trebbia oltre che alla realizzazione nel sottopasso ferroviario “del Monviso”, di un sistema di pompaggio delle acque meteoriche per prevenire gli allagamenti. I tratti finali delle vie Ciria e Trebbia saranno chiusi al traffico.

Per tutta la durata dei cantieri, prevista in sei mesi saranno attuate delle variazioni alla attuale viabilità.

Per ridurre i disagi che questi importanti lavori comporteranno sono state previste delle deviazioni al traffico, che saranno opportunamente segnalate sulle strade interessate.

In particolare si evidenzia che per i veicoli provenienti da largo Moreni e diretti verso il centro città possono procedere su viale Po senza interruzione o deviazione di marcia.

I veicoli provenienti dalla periferia e diretti in via Trebbia, dovranno percorrere largo Moreni con direzione viale Po e successivamente svoltare in via Serio per raggiungere via Trebbia.

Da via Trebbia per raggiungere viale Po si dovrà percorrere via Trebbia fino alla rotatoria stradale con via Serio e successivamente procedere su viale Po.

© Riproduzione riservata