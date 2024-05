Donzelli “Il Governo investe molto sullo sviluppo del Mediterraneo”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia rappresenta per noi il cuore del Mediterraneo, stiamo investendo moltissimo sullo sviluppo del territorio e sul dialogo con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sia per difendere i nostri confini sia creare una collaborazione che non sia più predatoria nei confronti dell’Africa”. A dirlo è il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo comitato del partito in via Notarbartolo a Palermo.

