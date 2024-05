Egregio direttore,

siamo un gruppo di residenti della frazione Gerre Borghi nel comune di Cremona. Da pochi giorni siamo venuti a conoscenza del nuovo progetto di A2A che prevede di realizzare una vasca di intercetto dei liquami di 30mila tonnellate annue con un “refluodotto” collegato al nuovo impianto di Biometano.

La nostra frazione oggi non dispone di fognature e gas metano, paghiamo le stesse tasse degli altri e sottende alle normative restrittive del Parco del Po e del Morbasco (definite dal Comune di Cremona) che impone alle nostre case procedure autorizzatorie per lavori più complesse di altri quartieri cittadini.

Abbiamo una azienda agricola recentemente costituita da una cooperativa sociale che favorisce l’integrazione lavorativa di soggetti con disabilità e la scorsa primavera la nostra frazione è stata fotografata da migliaia di persone a causa di una bellissima e coloratissima piantagione di tulipani.

Nonostante questo una società a noi straniera come A2A decide di distruggere il nostro territorio con una appendice al già discutibile impianto di Biometano previsto in via San Rocco, a fianco dell’inceneritore. Ciò comporterà una serie di problemi soprattutto legati al traffico di mezzi agricoli che aumenterà esponenzialmente sia verso la SP 50 che verso la frazione Brancere di Stagno Lombardo.

In questo modo, seppur in modo inconcepibile, si aumenta la platea di famiglie e persone colpite da questo inutile impianto industriale, mascherato ad agricolo che, a questo punto, anche noi contrasteremo in ogni modo.

Concludiamo dicendo che avremmo sicuramente preferito una preventiva informazione piuttosto che apprendere la notizia a cose fatte.

Sali Maurizio

Sali Luca

Masera Luigi

Sali Francesca

Grandi Clorinda

Maestri Valter

Sali Paolo

Sali Lorenzo

Sali Matteo

Masera Elena

Stendardo Mario

Grandi Mauro

Fabrizio Zanoni

Grandi Martina

Arisi Antonella

Dilda Fabio

Dilda Rossana

Panzi Franco

Panzi Alessandro

Sali Chiara

Piazzi Giuseppina

Gaetani Graziano

Valentino Mariateresa

