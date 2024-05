Con il progetto “Alimentiamo il contagio positivo della conoscenza” il Comune di Cremona ha ricevuto la Menzione Originalità e Innovazione delle tematiche nell’ambito della premiazione degli Oscar della Salute 2023 – i riconoscimenti ai migliori progetti in materia di prevenzione sanitaria e benessere – in chiusura del XXI Meeting nazionale della Rete Città Sane-Oms di Bologna che ha ospitato la prima convention sotto la guida milanese della rete. Il riconoscimento è stato ritirato dall’assessora con delega all’Ambiente Simona Pasquali, affiancata da Cinzia Vuoto, responsabile Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune.

Aumentare la consapevolezza sui meccanismi psicologici che sono alla base dei consumi alimentari e del modo con cui ci si informa in campo alimentare per ridurre il rischio di credere alle fake news e orientare i consumi alimentari più salutari e sostenibili. Questi gli obiettivi del progetto “Alimentiamo il contagio positivo della conoscenza”, promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con l’EngageMinds HUB, il Centro di ricerca dell’Università Cattolica focalizzato sulla psicologia dei consumi e dei comportamenti sia in campo sanitario che alimentare.

La commissione valutatrice ha visto per la prima volta affiancati ai membri del comitato tecnico esperti nazionali come Daniela Bianco – The European House – Ambrosetti, Ilaria Luzi – Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) e Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe Napoli – Federsanità ANCI FVG – Esecutivo Federsanità Nazionale, Riccardo Prandini – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università degli Studi di Bologna, Valentina Possenti – Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) e Istituto Superiore di Sanità, Chiara Spinato – Ufficio Salute e Integrazione sociosanitaria Dipartimento Welfare, Politiche sociali Salute ANCI.

A vincere l’Oscar per il 2024 è stata la città di Udine per le la sezione riservata alle grandi città, con il progetto ‘GIOCHIamo – La relazione attraverso il gioco’ mentre Ponte di Piave si è aggiudicata il premio come miglior progetto tra i piccoli comuni (sotto i 15000 abitanti) con il progetto ‘Più Soport per Tutti’.

La Menzione Rilevanza delle attività ovvero incidenza nel contesto locale e attualità della tematica è stata assegnata al Comune di Milano con il progetto “Accoglimi”. Al Comune di Bologna è andata la Menzione Coinvolgimento e partecipazione con il progetto ‘Microarea della Salute Pescarola’. Infine, al Comune di Cisternino con il progetto “Giornata Mondiale della Salute Mentale” è stata attribuita la Menzione Trasferibilità, ovvero facilità di attuazione del progetto in altro contesto.

Durante il meeting si è svolta l’assemblea generale dei soci che ha capitalizzato le riflessioni raccolte nella “Dichiarazione di Bologna” che sancisce l’impegno degli amministratori e dei Comuni a sostenere i valori e i principi del movimento globale delle Città Sane, il benessere fisico, mentale e sociale delle cittadine e dei cittadini e chiede maggiore attenzione a Governo e Regioni nello stanziare fondi adeguati per implementare azioni di promozione della salute e miglioramento degli stili di vita dei cittadini.

© Riproduzione riservata