Bimbimbici è una giornata di festa per promuovere la mobilità attiva tra i più giovani e diffondere l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani in città, a partire dal tragitto casa-scuola-casa ed è il momento culminante delle diverse attività promosse in modo capillare e con grande impegno dai tanti volontari presenti con progetti mirati nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie di città e provincia.

Al fianco di Fiab, quest’anno, oltre alla Società Italiana di Pediatria ci sarà Unicef Italia con cui è stato siglato un accordo di collaborazione per promuovere insieme i diritti dell’infanzia legati al tema della salute e della sostenibilità ambientale e, tra questi, anche il diritto alla mobilità attiva.

In tema di collaborazioni, Fiab Cremona ha recentemente stipulato un protocollo d’intesa con Ats Val Padana che, tra le varie finalità, prevede lo sviluppo di attività intersettoriali efficaci e sostenibili, finalizzate alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, con particolare attenzione all’attività fisica.

La manifestazione vuole anche portare un messaggio alla collettività ed alle amministrazioni locali perché accresca la vivibilità e la sicurezza nelle nostre città, incentivando la mobilità sostenibile e creando strade scolastiche. Si chiede di ascoltare la voce delle migliaia di cittadini e cittadine che sfilano pedalando in questi allegri cortei, per liberare le strade da un traffico nocivo e restituirle ai legittimi proprietari, ricordando che la strada è un bene comune. Un forte appello ai Sindaci per ribadire come l’inquinamento atmosferico rappresenti la più importante minaccia ambientale per la salute pubblica chiedendo interventi immediati ed efficaci. Proprio questa infatti è la direzione della campagna #città30subito promossa da Fiab, insieme a tante altre associazioni, per chiedere una legge nazionale che porti in Italia, come in altri stati europei, un nuovo modello di città con strade più sicure, inclusive e vivibili, in particolare per i più giovani che hanno il diritto di muoversi liberamente nei contesti urbani.

Come sempre, le Istituzioni pedalano con Bimbimbici: oltre a Unicef e Società Italiana di Pediatria, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, Euromobility, Confindustria Ancma, Anci.

L’edizione di quest’anno si terrà nel Parco I. Sartori, completamente rinnovato nei mesi scorsi ed cui è stato realizzato un circuito di educazione stradale. Il ritrovo è previsto per le ore 9,00 di sabato 1 giugno ed il programma prevede giochi, laboratori di creatività, manutenzione bici, prove sul circuito con rilascio del patentino di ciclista provetto, oltre ad una pedalata in golena per piccoli e grandi. A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato un simpatico zainetto ricco di sorprese. Le iscrizioni, obbligatorie, si possono effettuare sul luogo, ma sarebbe opportuno utilizzare l’apposito modulo dul sito www.fiabcremona.it

L’evento ha, come sempre, il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata