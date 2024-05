D’Amato “Subito un piano pandemico europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema della competenza per Azione è fondamentale: io vorrei portare questo metodo al Parlamento Eu forte della mia esperienza come assessore alla Sanità durante il Covid. La competenza ha bisogno però di investimenti: veniamo da dieci anni di sottofinanziamento in sanità (l’Italia investe solo 6,3% del Pil, due punti in meno di Francia e Germania). Dunque, abbiamo bisogno di una terapia d’urto: per farlo si potrebbe utilizzare il Mes sanitario, circa 37 miliardi di risorse che, a differenza dei fondi del PNRR, sono spendibili sul personale e non solo sulle infrastrutture”. Lo ha detto Alessio D’Amato, candidato di Azione alle Europee nella circoscrizione dell’Italia centrale e già assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervenuto a The Watcher Poll, format di The Watcher Post.

